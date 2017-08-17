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مناقشة ترتيبات صرف التحويلات النقدية لحالات الضمان بأمانة العاصمة
[17/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع بأمانة العاصمة برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين محمد جمعان اليوم، الترتيبات لصرف التحويلات النقدية لحالات الضمان الاجتماعي بأمانة العاصمة للستة الأشهر الأولى من العام الجاري.

واستعرض الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ومدير مكتب منظمة اليونيسيف بصنعاء ومحافظات مأرب وعمران والبيضاء المهندس وليد عبد الحق محمد نعمان.. خطة العمل وآلية صرف التحويلات النقدية التي ستدشن يوم الأحد القادم بصنعاء، بتمويل من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسيف وبالتنسيق مع السلطة المحلية.

وثمن أمين محلي العاصمة دعم البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف والمنظمات الدولية الأخرى وإسهاماتها في التخفيف من معاناة المواطنين والأسر الفقيرة والمتضررة في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها جراء استمرار العدوان والحصار لأكثر من عامين وأربعة أشهر ..  معبرا عن أمله في زيادة المساعدات الإنسانية بما يتواءم مع العدد الفعلي للحالات المحتاجة للمعونات في أمانة العاصمة التي تحتضن أكثر من ثلاثة ملايين نازح .

وأكد جمعان أن السلطة المحلية ستقدم كافة التسهيلات لتنفيذ مهام وعمل المنظمات في تقديم المعونات والمساعدات الإنسانية .. مشيرا إلى أهمية التنسيق مع السلطة المحلية ومكتب التخطيط بأمانة العاصمة خلال وضع الخطط والاستراتيجيات .

فيما أوضح مدير  مكتب التخطيط بأمانة العاصمة عبدالله السنحاني أن عدد الحالات المستفيدة من التحويلات النقدية للضمان الاجتماعي في أمانة العاصمة يبلغ نحو 78 ألف و511 حالة طبقا لكشوفات عام 2014 .

وأكد أن عملية  صرف التحويلات النقدية للمستفيدين للربعين الأول والثاني من عام 2017 م سيتم من خلال بنك الأمل وفروعه في صنعاء.. مشيرا إلى أنه سيتم تسليم التحويلات يدا بيد للمستفيد ببطاقة إثبات الهوية الشخصية أو العائلية وجواز السفر وبطاقة الضمان الاجتماعي.

ولفت إلى أنه تم إنشاء لجنة لتلقي التظلمات والشكاوي من قبل الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي.
سبأ
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