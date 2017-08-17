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آخر تحديث: الخميس، 17 - أغسطس - 2017 الساعة 04:23:47م
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رئيس الوزراء يعزي في وفاة فقيد الصحافة والوسط الإعلامي عباس غالب
[17/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
عبر رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عن ألمه وحزنه وتعازيه الحارة بوفاة فقيد الصحافة والإعلام اليمني الصحفي عباس غالب الأسودي، الذي وافاه الأجل أمس في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء بعد حياة حافلة بالإبداع والتميز في مجال الصحافة وخدمة الوطن.

وأعرب رئيس الوزراء في برقية العزاء الموجهة إلى نجلي الفقيد لؤي وأياد وبقية أفراد الأسرة، عن مواساته القلبية للجميع وكذا الأسرة الصحفية بهذا المصاب الأليم.

وأشار رئيس الوزراء إلى مناقب الفقيد الذي جسد بقلمه الرشيق وفكره المتقد ودماثة خلقة القدوة والمثل للصحفي الرصين والمسئول في تناوله للقضايا الوطنية والعامة مما اكسبه محبة وتقدير زملائه وجمهور القراء.

وأكد أن الوطن خسر برحيل عباس غالب، واحدا من كوادره الإعلامية التي كان لها إسهامها المشهود في تطوير المهنة على المستوى الوطني سواء في إطار ممارسته لفنون الصحافة في المؤسسات الصحفية وكمراسل لعدد من وسائل الإعلام الدولي أو من خلال قيادة القطاع الصحفي في كل من مؤسسة الثورة للصحافة ووكالة الأنباء اليمنية سبأ أو مؤسستي 14 أكتوبر والجمهورية للصحافة والطباعة والنشر.

سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".
سبأ
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