استقرار اسعار النفط اثر زيادة الانتاج الامريكي وتراجع المخزون [17/أغسطس/2017] لندن - سبأ :

استقرت أسعار النفط اليوم بعد أن أظهرت بيانات أمريكية تراجعا كبيرا في مخزونات الخام لكن مع زيادة في الإنتاج ليصل إنتاج الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين.



واستقر خام برنت دون تغير عند 50.27 دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي الخفيف خمسة سنتات إلى 46.73 دولار.



وكان كلا الخامين تراجع أكثر من واحد بالمئة امس الأربعاء.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام نحو 13 بالمئة عن مستويات الذروة المسجلة في مارس إلى 466.5 مليون برميل. والمخزونات الآن أقل عنها في 2016.



لكن إنتاج النفط الأمريكي يزيد سريعا مع استفادة منتجي النفط الصخري من ارتفاعات الأسعار في الفترة الأخيرة.



وقفز إنتاج الولايات المتحدة 79 ألف برميل يوميا إلى أكثر من 9.5 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي مسجلا أعلى مستوياته منذ يوليو تموز 2015 ومرتفعا 12.75 بالمئة عن مستواه المنخفض المسجل في منتصف 2016.

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