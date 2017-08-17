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آخر تحديث: الخميس، 17 - أغسطس - 2017 الساعة 03:28:25م
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نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة الصحفي عباس غالب
[17/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة الصحفي والكاتب عباس غالب جاء فيها :

الأخوان لؤي وإياد عباس غالب وكافة أل الأسودي الكرام..

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم الصحفي والكاتب المبدع عباس غالب ، والذي كان من أبرز الكتاب والصحفيين المخلصين لوطنه وكرس حياته وعطاءه لخدمة العمل الإعلامي والصحفي المتميز واستطاع أن يترك بصمة بقلمه الحر وإبداعه الراقي في المشهد الإعلامي الوطني والذي انعكس على مسيرة تطور المجال الصحفي من خلال المواقع التي تقلدها في أهم المؤسسات الصحفية اليمنية كصحيفة الثورة ووكالة الأنباء اليمنية سبأ وصحيفة 14 أكتوبر التي رأس تحريرها وآخرها صحيفة الجمهورية التي شغل منصب نائب رئيس تحريرها.

إن رحيل الصحفي غالب  في هذه الظروف التي تمر بها بلادنا وفي ظل الهجمة الشرسة والمؤامرة  التي يتعرض لها شعبنا من قبل العدوان السعودي وتحالفه من المرتزقة والإرهابيين ، لهو خسارة ليس للبيت الإعلامي والصحفي فقط، وإنما خسارة للكادر المهني والإداري للوطن بشكل عام .

وإننا، ونحن نشاطركم أحزانكم في وفاة الصحفي غالب .. نعبر لكم عن صادق تعازينا وعميق مواساتنا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جنانه، ويلهمكم جميعاً الصبر والسلوان.

 " إنا لله وإنآ إليه راجعون" .
سبأ
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