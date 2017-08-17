مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في هجوم على مواقعهم بالجوف [17/أغسطس/2017] الجوف - سبأ :

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم اليوم في هجوم مباغت للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم بمحافظة الجوف.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان هاجمت مواقع مرتزقة العدوان بمنطقة المتن غرب معسكر السلان بمديرية المصلوب ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى ، وأجبرت البقية على الفرار من مواقعهم.



و اشار المصدر إلى أن القوة المدفعية للجيش واللجان استهدفت مواقع للمرتزقة أسفل منطقة العقبة بمديرية خب والشعف محققة إصابات مباشرة.



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