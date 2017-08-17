ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 17 - أغسطس - 2017 الساعة 02:26:47م
القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع العدو السعودي خلال الساعات الماضية
واصلت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية دك مواقع وتحصينات العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.
روسيا لا تستبعد اجراء تحقيق أممي في توريد بريطانيا والولايات المتحدة مواد سامة للإرهابيين في سورية
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم أنه من غير المستبعد اجراء تحقيق من قبل الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في توريد مواد سامة من بريطانيا والولايات المتحدة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.
مؤشر نيكي يتراجع مع انتعاش الين
تراجعت الأسهم اليابانية تحت وطأة انتعاش الين في معاملات هزيلة اليوم، في حين ارتفع سهم مجموعة سايبو القابضة بعد أن باع صندوق استثمار مباشر حصته الباقية في الشركة لينهي استثمارًا استمر لعشر سنوات.
ريال مدريد يتوج بالسوبر الإسباني بعد الفوز على برشلونة
توج نادي ريال مدريد بكأس السوبر الاسباني للمرة العاشرة في تاريخه بعد أن جدد فوزه على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين نظيفين في إستاد سانتياغو برنابيو.
آخر الأخبار:
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح في مأرب
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في هجوم على مواقعهم بالجوف
تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة بمديرية عسيلان بشبوه
وزير التعليم الفني يؤكد الحرص على الارتقاء بجودة التدريب والتأهيل
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير التعليم الفني يؤكد الحرص على الارتقاء بجودة التدريب والتأهيل
[17/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :

أكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب حرص الوزارة على الارتقاء بجودة التدريب والتأهيل باعتباره أحد عوامل التنمية المستدامة باليمن .

وأوضح وزير التعليم الفني في الملتقى العربي للتحفيز الذي نظمه البورد العربي للاستشارات والتدريب والتنمية البشرية اليوم بصنعاء أن القدرات البشرية هي الرأسمال الأثمن لازدهار الوطن وإعادة بنائه ,مؤكدا دعم الوزارة ومساندتها لكل الجهود والأعمال التى من شأنها الارتقاء بالمهارات والكفاءات الوطنية وتأهيلها .

وذكر أن التحفيز من المواضيع الأحدث في عالم التنمية البشرية التي اعتمدتها العديد من دول العالم ومؤسساتها التنموية في احداث نقلات وطنية عملاقة في التطوير كونه يعمل على تنمية القدرات والكفاءات الوطنية .

وثمّن الوزير النقيب الجهود التي يبذلها البورد العربي من أجل الارتقاء بالتدريب الذي يعتبر أهم بوابات رفد مسارات التنمية وتزويد الكوادر المحلية بالمعارف والمهارات المواكبة للعصر وتقنياته.

من جانبه أكد مستشار الرئاسة الدكتور عبد العزيز الترب ضرورة الاستمرار في بناء اليمن الجديد من خلال الاهتمام بمراكز التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية ، لافتاً إلى الدور المعول على وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في هذا الجانب .

بدوره أوضح نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي أن الوزارة بدأت العمل من أجل تطوير مهنة التدريب من حيث الشروط والمعايير الفنية والقانونية والاعتماد المهني للتدريب والمدربين.

وذكر أنه تم إعداد خطة وطنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الحكومية والخاصة لتنفيذ مشروع تنظيم مهنة التدريب في اليمن بما يكفل النهوض بواقع العمل التدريبي والتأهيلي إلى أفضل المستويات.

فيما أشار رئيس البورد العربي الدكتور أحمد البدري إلى أن الملتقى يهدف إلى تطوير التدريب والبيئة البشرية ووضع الخطة السليمة في هذا الجانب سعيا الى تأصيل وتحسين مهنة التدريب.

وقدمت خلال الملتقى عدد من أوراق العمل حول مهارات التحفيز كأساس الإبداع للدكتور نديم الترزي، ونظريات التحفيز والنشاط الرياضي للدكتور جابر البواب، وأهمية الالقاء وكسر حاجز الخوف لوليد الضاوي والتحفيز وأثره في تغيير السلوك لنادية الرشيدي.

تخلل الملتقى أنشودة وقصيدة شعرية و تكريم نخبة من مدربي المدربين بالبورد العربي.
سبأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح في مأرب
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في هجوم على مواقعهم بالجوف
تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة بمديرية عسيلان بشبوه
وزارة الإعلام تنعي فقيد الصحافة اليمنية عباس غالب
وكالة سبأ تنعي الصحفي والكاتب عباس غالب
اختتام دورة تدريبية في مجال تقنيات تحسين تغذية الثروة الحيوانية بالحديدة  
القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع العدو السعودي خلال الساعات الماضية
استشهاد مواطن في قصف سعودي والطيران يواصل استهداف الممتلكات
فعالية توعوية حول مرض الثلاسيميا بأمانة العاصمة
مصدر مسؤول: قوات العدوان تمنع سفن المشتقات النفطية من دخول ميناء رأس عيسى
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح في مأرب
[17/أغسطس/2017]
استشهاد مواطن في قصف سعودي والطيران يواصل استهداف الممتلكات
[17/أغسطس/2017]
مصدر مسؤول: قوات العدوان تمنع سفن المشتقات النفطية من دخول ميناء رأس عيسى
[16/أغسطس/2017]
وقفة احتجاجية بميناء الحديدة تزامنا مع الذكرى الثانية لاستهدافه من قبل العدوان (مصحح)
[16/أغسطس/2017]
وزير النقل يستنكر تصريح ناطق تحالف العدوان بشأن مطار صنعاء
[16/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by