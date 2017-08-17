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غوتيريس: حان الوقت لخفض التوتر حول كوريا الديمقراطية
[17/أغسطس/2017] نيويورك - سبأ:
أعلن الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيرس اليوم أنه “حان الوقت” لخفض التهديدات وتفعيل الدبلوماسية لنزع فتيل التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وتعيش شبه الجزيرة الكورية حالة من التوتر منذ اشهر بسبب التهديدات الأميركية المتواصلة لكوريا الديمقراطية بالتوازي مع اجراء واشنطن مناورات استفزازية مشتركة مع كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غوتيرس قوله في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة “الحل لهذه الأزمة يجب أن يكون سياسيا فمجرد التفكير في التداعيات المحتملة لأي عمل عسكري مروع جدا” مقترحا التوسط للتوصل إلى حل دبلوماسي إذا أوقفت التهديدات المتبادلة بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وأضاف غوتيرس” مع ارتفاع منسوب التوتر يرتفع خطر سوء الفهم وسؤ التقدير أو التصعيد مشيرا إلى أن التوتر بين البلدين بلغ مستويات “غير مسبوقة”منذ عقود.

 

واعتبر غوتيريس أن للحوار أوجها عدة تبدأ بالحوارات الثنائية وصولا إلى حوارات مع مجموعة الست وقال “على المجتمع الدولي توجيه رسالة واضحة وصريحة الى قيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.. الامتثال التام للالتزامات الدولية والعمل على إعادة فتح قنوات الاتصال ودعم جهود خفض التوتر”.

 وكانت الولايات المتحدة جددت خلال الأيام القليلة الماضية على لسان رئيسها دونالد ترامب لهجتها التصعيدية حيال كوريا الديمقراطية إثر الأزمة الناشبة بين الجانبين على خلفية البرنامج الصاروخي لبيونغ يانغ والذي تتخذه واشنطن ذريعة لتأجيج الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية فيما ردت بيونغ يانغ بأنها ستقصف محيط جزيرة غوام و”ستلقن الولايات المتحدة درسا قاسيا” إذا ما اتخذت الأخيرة إجراء عسكريا ضدها.
سبأ
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