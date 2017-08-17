مؤشر نيكي يتراجع مع انتعاش الين [17/أغسطس/2017] طوكيو - سبأ:

تراجعت الأسهم اليابانية تحت وطأة انتعاش الين في معاملات هزيلة اليوم، في حين ارتفع سهم مجموعة سايبو القابضة بعد أن باع صندوق استثمار مباشر حصته الباقية في الشركة لينهي استثمارًا استمر لعشر سنوات.



وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا 0.1 بالمائة عند 19702.63 نقطة وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمائة أيضا ليسجل 1614.82 نقطة.



ولم ترتفع قيمة المعاملات على 1.806 تريليون ين (16.44 مليار دولار) لتظل دون التريليوني ين للجلسة الثانية على التوالي.



وتخوف صناع السياسات من ضعف التضخم الأمريكي بعد أن أظهرت وثائق أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ذلك.



وتضرر الدولار بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفض مجلسين استشاريين مهمين لقطاع الأعمال.



وارتفع سهم سايبو للسكك الحديدية والفنادق 4.2 بالمائة بعد أن قالت الشركة: إن مجموعة سيربروس الأمريكية للاستثمار المباشر باعت حصتها الباقية فيها والبالغة 2.35 بالمائة.



وكانت سيربروس اشترت حصة في سايبو عام 2006 لتقديم مساعدة حين كانت الشركة المتعثرة وقتها بحاجة ماسة إليها. وبدت العلاقة بين الطرفين متوترة في بعض الأحيان.

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