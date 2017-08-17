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آخر تحديث: الخميس، 17 - أغسطس - 2017 الساعة 12:33:38م
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  عربي ودولي
مقتل 37 شخصا في أعمال عنف بسجن في فنزويلا
[17/أغسطس/2017] كراكاس - سبأ:
أسفرت مداهمة أمنية قامت بها قوات خاصة من الجيش الفنزويلي، اقتحمت خلالها أحد السجون الواقعة في ولاية بويرتو أياكوتشو لمصادرة أسلحة تم تهريبها للسجناء، إلى مقتل ما لا يقل عن 37 شخصًا وإصابة 14 آخرين من قوات الأمن.

 وأفاد ليبوريو جوارولا، حاكم ولاية أمازوناس بنشوب معركة بالأسلحة النارية بين قوات الأمن ونزلاء السجن الذي يقع بمنطقة نائية بغابة استوائية مطيرة ويضم 105 نزلاء ينتظرون محاكمتهم.

 وأشار جوارولا الى أن السجناء سلحوا أنفسهم ليكونوا مستعدين لوقوع أي هجوم من قبل إحدى العصابات رغم أن السلطات وعدتهم بتوفير الحماية لهم.

 جدير بالذكر أن الأوضاع تدهورت بشكل حاد في سجون فنزويلا في الوقت الذي يعاني فيه هذا البلد من أسوأ أزماته الاقتصادية على الإطلاق. ويتم تهريب الأسلحة بصورة دورية، وتتردد أنباء عن أعمال تمرد في الآونة الأخيرة وسط معاناة السجناء من نقص التغذية.
سبأ
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