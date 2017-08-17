ريال مدريد يتوج بالسوبر الإسباني بعد الفوز على برشلونة [17/أغسطس/2017] مدريد - سبأ:

توج نادي ريال مدريد بكأس السوبر الاسباني للمرة العاشرة في تاريخه بعد أن جدد فوزه على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين نظيفين في إستاد سانتياغو برنابيو.



وسجل هدفي الريال ماركو أسينسيو والفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقتين 4 و39 من الشوط الأول للمباراة.



وسيطر ريال مدريد على مجريات الشوط الأول خلال أغلب فتراته واعتمد على الضغط المبكر ثم الهجمات المرتدة فيما بدا برشلونة أفضل حالا في الشوط الثاني أمام فريق بدا قانعا بالنتيجة ومسترخيا.



وكان ريال مدريد فاز في مباراة الذهاب في كامب نو معقل برشلونة يوم الأحد الماضي بثلاثة أهداف لهدف واحد.

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