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آخر تحديث: الخميس، 17 - أغسطس - 2017 الساعة 12:33:38م
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وزارة الإعلام تنعي فقيد الصحافة اليمنية عباس غالب
[17/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
نعت وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها فقيد الصحافة اليمنية عباس غالب بعد حياة حافلة بالعطاء الإعلامي والصحفي.

وأكدت وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها في بيان النعي إلى أن اليمن والوسط الصحفي خسر برحيل عباس غالب أحد رواد الصحافة اليمنية.

وأشاد البيان بمناقب الفقيد وما تمتع به من صفات ودماثة أخلاق ووعي في تناولاته الصحفية في مختلف المؤسسات الصحفية التي عمل بها صحيفة الثورة ، وكالة الأنباء اليمنية سبأ وصحيفتا 14 أكتوبر والجمهورية بالإضافة إلى صحيفة الميثاق .

 وأكدت وزارة الإعلام أن عطاء عباس غالب وإسهاماته المتميزة ستظل نبراسا للأجيال الصحفية.

وعبرت الوزارة عن خالص العزاء والمواساة للأسرة الصحفية بهذا المصاب الأليم .. سائلة المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون".
سبأ
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