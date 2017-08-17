وكالة سبأ تنعي الصحفي والكاتب عباس غالب [17/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

نعت وكالة الأنباء اليمنية سبأ الصحفي والكاتب الزميل عباس غالب نائب رئيس مجلس الإدارة سابقا ، بعد حياة حافلة بالعطاء الإعلامي والصحفي المتميز.



وأكد البيان أن الوسط الصحفي والأسرة الصحفية خسرت برحيل غالب أحد روادها الذين كان لهم بصمات وإسهامات في تطوير العمل الصحفي والإعلامي.



وتطرق بيان النعي إلى مناقب الفقيد، خاصة خلال الفترة عمله بوكالة الأنباء اليمنية سبأ نائبا لرئيس مجلس الإدارة وكذا في صحف الثورة ، 14 أكتوبر والجمهورية، وما تميز به من دماثة خلق وجد ومثابرة وحسن تعامل مع زملائه.



حيث كان رحمه الله مثالا للتفاني في إعلاء العمل الصحفي وتوسيعه ليشمل كافة الأنشطة المعتملة في الساحة سواء كانت رسمية أو مرتبطة بمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما كان له إسهاماته في تطوير العمل النقابي الصحفي.



وأشار البيان إلى أن الفقيد كان أحد فرسان الصحافة اليمنية وأحد الاقلام التي استطاعت أن تضع بصمات واضحة، فضلا عن إسهاماته في عدد من وسائل الإعلام العربية.. كما كرس قلمه من خلال تناولاته الصحفية لإبراز هموم وقضايا الوطن والمجتمع في مختلف المراحل.



وأكد البيان أن عباس غالب كان من القيادات الإعلامية التي اسهمت في تطوير الأداء في المؤسسات الصحفية التي عمل بها من خلال توليه عدد من المواقع القيادية فيها.



وعبر بيان النعي عن خالص العزاء وعظيم المواساة لأسرته والوسط الصحفي بهذا المصاب الأليم .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا اليه راجعون".

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