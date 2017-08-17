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آخر تحديث: الخميس، 17 - أغسطس - 2017 الساعة 12:33:38م
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اختتام دورة تدريبية في مجال تقنيات تحسين تغذية الثروة الحيوانية بالحديدة  
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اختتام دورة تدريبية في مجال تقنيات تحسين تغذية الثروة الحيوانية بالحديدة  
[17/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ:
اختتمت بمحافظة الحديدة دورة تدريبية في مجال التقنيات الجيدة لتحسين تغذية الماشية والتقليل من الهدر والفاقد من الأعلاف الخشنة نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة الزراعة والري.

  هدفت الدورة التي نُفذت في إطار مشروع تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني الممول من الاتحاد الأوروبي إلى تدريب 60 متدرباً ومتدربة من المرشدين والفنيين والمتخصصين الزراعيين من هيئة تطوير تهامة ومكتب الزراعة والري بمحافظة حجة وتأهيلهم في مجال التقنيات الجيدة لتحسين تغذية الثروة الحيوانية.
 
  كما هدفت الدورة على مدى ثلاثة أيام إلى إعداد مرشدين ميسرين لتنفيذ مدارس حقلية للمزارعين حول هذه التقنية وتعميمها على المزارعين في المناطق المستهدفة بما يسهم في تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية وتطوير هذا القطاع كأحد مصادر الدخل للأسر الزراعية خاصة في المناطق الريفية.

  وتضمنت الدورة محاضرات علمية نظرية وتطبيقية في كيفية استعمال الموارد العلفية المحلية في تغذية المواشي مثل استخدام دبس السكر المستخلص من تكرير السكر كونه يعتبر غذاء تكميلي وذو فائدة غذائية عالية ويتم إنتاجه محليا بالحديدة الى جانب التدريب على طرق تصنيع واستعمال المكعبات التي تعتبر تقنية جديدة تم إدخالها لأول مرة على مستوى واسع.

  يشار الى أن من أولويات مشروع تعزيز الصمود الاهتمام بتحسين التغذية للثروة الحيوانية في اليمن باعتبار أن تغذية المواشي تمثل أحد العوائق الرئيسية أمام الإنتاج ، حيث يركز المشروع على توعية وإرشاد المزارعين بفوائد التقنيات الجيدة التي تم إدخالها مؤخراً.
سبأ
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