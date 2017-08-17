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آخر تحديث: الخميس، 17 - أغسطس - 2017 الساعة 12:33:38م
القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع العدو السعودي خلال الساعات الماضية
واصلت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية دك مواقع وتحصينات العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.
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القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع العدو السعودي خلال الساعات الماضية
[17/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
واصلت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية دك مواقع وتحصينات العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان استهدفوا بصلية من صواريخ الكاتيوشا و قذائف المدفعية تجمعات العدو السعودي ومرتزقته في ذو رعين الغربية ، الطلعة ، قبالة منفذ الخضراء بنجران ، مبيناً أنه تم  قنص اثنان من المرتزقة في موقع رشاحة قبالة منفذ الخضراء.

 وفي جيزان قصفت مدفعية الجيش واللجان معسكر العطار وتجمعات للجنود السعوديين في موقع مثعن والطوال في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات العدو ومرتزقته بمعسكر عاكفة السعودي وقيادة الحاجر بعسير ، وتم  قنص أحد المرتزقة في منفذ علب .

  وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال2 على تجمعات الغزاة والمرتزقة غرب معسكر خالد بمديرية موزع محافظة تعز , وتم استهداف تجمعات للمرتزقة وآلياتهم في منطقة الصيرتين بمدرية الصلو  وشرق معسكر الإمام بمديرية ذباب.

وذكر المصدر أنه تم إطلاق صاروخي زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي محققة إصابات مباشرة ، لافتاً إلى مصرع  ستة من المرتزقة برصاص الجيش واللجان في مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

  وأكد المصدر قنص أحد مرتزق العدوان في منطقة الاجردي بمديرية الزاهر  محافظة البيضاء، واستهداف تجمعات للمرتزقة  في منطقة الرماة بمديرية القبيط محافظة لحج.

 وفقا للمصدر  لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عملية هجومية للجيش واللجان على مواقعهم بمنطقة الجرشب في مديرية الغيل بمحافظة الجوف ، مشيراً إلى أنه تم إعطاب آلية عسكرية لهم بمنطقة حام في مديرية المتون.
سبأ
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