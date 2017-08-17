استشهاد مواطن في قصف سعودي والطيران يواصل استهداف الممتلكات [17/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

استشهد مواطن في قصف صاروخي سعودي على مديرية رازح بمحافظة صعدة ، فيما واصل طيران العدوان استهداف ممتلكات المواطنين في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد مواطن في قصف صاروخي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية رازح ، كما تعرضت منطقتي آل مقنع و آل الشيخ بمديرية منبه لقصف صاروخي مماثل.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة على نقيل غيثان و غارتين على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه محافظة صعدة ما أدى إلى حدوث أضرار في ممتلكات المواطنين.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة شرق معسكر خالد بمديرية موزع محافظة تعز ، وثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب .



وأشار إلى أن الطيران المعادي شن تسع غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة ، وغارتين على موقع الشبكة في نجران.

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