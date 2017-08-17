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آخر تحديث: الخميس، 17 - أغسطس - 2017 الساعة 12:33:38م
القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع العدو السعودي خلال الساعات الماضية
واصلت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية دك مواقع وتحصينات العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.
روسيا لا تستبعد اجراء تحقيق أممي في توريد بريطانيا والولايات المتحدة مواد سامة للإرهابيين في سورية
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم أنه من غير المستبعد اجراء تحقيق من قبل الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في توريد مواد سامة من بريطانيا والولايات المتحدة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.
أسعار النفط ترتفع بفضل انخفاض المخزونات الأمريكية لكن التخمة العالمية تؤثر سلبا على السوق
صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء بدعم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية على الرغم من أن فائض الإمدادات بوجه عام ما زال يكبح الأسواق.
ريال مدريد يتوج بالسوبر الإسباني بعد الفوز على برشلونة
توج نادي ريال مدريد بكأس السوبر الاسباني للمرة العاشرة في تاريخه بعد أن جدد فوزه على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين نظيفين في إستاد سانتياغو برنابيو.
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  محلي
فعالية توعوية حول مرض الثلاسيميا بأمانة العاصمة
[17/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
 نظمت مبادرة بصمة في بسمة بأمانة العاصمة فعالية توعوية حول مرض الثلاسيميا تحت شعار "من أجل حياة أفضل لمجتمعنا". 

هدفت الفعالية إلى التوعية والتعريف بمرض الثلاسيميا الذي يعد من الأمراض الوراثية الناتجة عن اختلال في صنع السلاسل المكونة لخضاب الدم ، وكذا أنواعه ، أعراضه ، مضاعفاته وطرق الوقاية منه  .

 تخلل الفعالية عدد من الأنشطة والمسابقات والفقرات الفنية والترفيهية لمرضى الثلاسيميا بالإضافة إلى مزاد علني عائده المادي لصالح المرضى.
سبأ
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