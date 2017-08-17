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فعالية توعوية حول مرض الثلاسيميا بأمانة العاصمة
[17/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
نظمت مبادرة بصمة في بسمة بأمانة العاصمة فعالية توعوية حول مرض الثلاسيميا تحت شعار "من أجل حياة أفضل لمجتمعنا".
هدفت الفعالية إلى التوعية والتعريف بمرض الثلاسيميا الذي يعد من الأمراض الوراثية الناتجة عن اختلال في صنع السلاسل المكونة لخضاب الدم ، وكذا أنواعه ، أعراضه ، مضاعفاته وطرق الوقاية منه .
تخلل الفعالية عدد من الأنشطة والمسابقات والفقرات الفنية والترفيهية لمرضى الثلاسيميا بالإضافة إلى مزاد علني عائده المادي لصالح المرضى.
سبأ