Ciblage de rassemblement de mercenaires de l'agression à Lahjj [17/أغسطس/2017]

LAHJJ, 17 Aout (SABA)-La force de missile de l'armee et des forces populaires a bombardee de rassemblements de mercenaires de l'agression au district d'Al-Qoubiah.



Une source militaire a indiqué à SABA, que la force a ciblé de rassemblements de l'agression dans la zone d'Al-Roumah au district d'Al-Qoubiitah, faisant de pertes matérielles et humaines parmi les rangs.



