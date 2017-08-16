ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 16 - أغسطس - 2017 الساعة 11:44:38م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يترأس اللقاء التشاوري الأول لمحافظي المحافظات
ترأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، اللقاء التشاوري الأول لمحافظي المحافظات الذي نظمته وزارة الإدارة المحلية بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي.
الاحتلال يهدم بيت أسير في كوبر ويصيب 26 مواطنا من بينهم مصور تلفزيون فلسطين و مستوطنون ينصبون بيوتا متنقلة في بيت لحم
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء منزل الأسير عمر العبد منفذ عملية حلميش، في قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله، وأصيب مصور تلفزيون فلسطين محمد راضي بعيار معدني في الوجه من مسافة قصيرة خلال تغطيته الإعلامية.
أسعار النفط ترتفع بفضل انخفاض المخزونات الأمريكية لكن التخمة العالمية تؤثر سلبا على السوق
صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء بدعم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية على الرغم من أن فائض الإمدادات بوجه عام ما زال يكبح الأسواق.
رونالدو وميسي وبوفون ضمن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الليلة الماضية عن القائمة المختصرة للاعبين لجائزة أفضل لاعب أوروبا هذا العام والتي ضمت البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون.
آخر الأخبار:
مصدر مسؤول: قوات العدوان تمنع سفن المشتقات النفطية من دخول ميناء رأس عيسى
القوة الصاروخية تستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان بلحج
وقفة احتجاجية بميناء الحديدة تزامنا مع الذكرى الثانية لاستهدافه من قبل العدوان (مصحح)
القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع سعودية بنجران وجيزان وعسير
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وقفة احتجاجية بميناء الحديدة تزامنا مع الذكرى الثانية لاستهدافه من قبل العدوان (مصحح)
[16/أغسطس/2017]
الحديدة - سبأ :

نظمت مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية اليوم وقفة احتجاجية تحت شعار " أوقفوا الحرب .. أوقفوا الحصار " بالتزامن مع الذكرى الثانية لاستهداف وتدمير ميناء الحديدة من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي.

وفي الوقفة التي أقيمت بساحات وأرصفة ميناء الحاويات والكرينات التي استهدفها طيران العدوان أشار وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم ووكيل المحافظة لشئون الثقافة والإعلام علي احمد قشر إلى أن الاستهداف المباشر للمنشئات الاقتصادية والموانئ اليمنية البحرية التجارية التي تعتبر البنية والركيزة الاساسية لأي دولة تندرج ضمن جرائم الحرب ولاتسقط بالتقادم.

وأكدا أن التهديدات المستمرة لدول تحالف العدوان باحتلال ميناء الحديدة تحت دعاوي ومبررات وأكاذيب واهية ومغلوطة اصبح الجميع يعلمها ويعلم أهدافها ما هو إلا استهداف لشريان الاقتصاد اليمني للنيل من قطع مصدر أرزاق ومعيشة الشعب.

فيما تطرق رئيس مجلس ادارة مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية القبطان محمد ابوبكر اسحاق الى الدور الذي قدمته وتقدمه المؤسسة من خلال مواصلتها لدعم الاقتصاد الوطني رغم مايقوم به العدوان الغاشم من محاولات لوقف هذا الشريان الذي يمد الوطن بكل احتياجاته.

ولفت اسحاق إلى أن الاحتفال بالذكرى الثانية لاستهداف ميناء الحديدة من قبل تحالف العدوان انما هي رسالة بان هذه المنشأة الوطنية العملاقة ستظل الرافد الاقتصادي للوطن وسيظل جميع موظفي وعمال المؤسسة يعملون في خدمة المؤسسة والوطن لاستمراره في تقديم خدماته لكافة ابناء الشعب اليمني.

ودعا بيان صادر عن الوقفة تلاه نائب رئيس المؤسسة يحيى شرف الدين المنظمات الدولية للوقوف بجانب الشعب اليمني إزاء ما يتعرض له من عدوان وحصار غير مبرر ضاعف من معاناة المواطنين .. مطالباً رفع الحصار المفروض على الميناء بما يمكنه من القيام بدوره الانساني في تلبية متطلبات واحتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء.

وأكد البيان أن ميناء الحديدة يعتبر ميناء تجاري يمتثل للمنظومة الدولية لأمن الموانئ وان جميع السفن المرتادة له تخضع لإجراءات رقابية صارمة من الأمم المتحدة ويعمل وفقا لشروط ومعايير المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

حضر الوقفة التي تخللها قصائد شعرية للشاعر معاذ الجنيد، وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبدالجبار احمد محمد وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
مصدر مسؤول: قوات العدوان تمنع سفن المشتقات النفطية من دخول ميناء رأس عيسى
القوة الصاروخية تستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان بلحج
القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع سعودية بنجران وجيزان وعسير
رئيس الوزراء يعزي في وفاة المناضل اللواء عبدالعزيز البرطي
محافظ صنعاء يطلع على إمتحانات القبول بجامعة 21 سبتمبر
وزير النقل يستنكر تصريح ناطق تحالف العدوان بشأن مطار صنعاء
فرع إتحاد الأدباء بالحديدة ينعي الشاعر عبدالله مجمل
مصدر قضائي بالنيابة يستنكر التناولات غير المسؤولة حول قضية المدان الجبيحي
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
رئيس الثورية العليا يدشن المرحلة الثانية من حملة أمريكا تقتل الشعب اليمني
العدوان السعودي على اليمن
مصدر مسؤول: قوات العدوان تمنع سفن المشتقات النفطية من دخول ميناء رأس عيسى
[16/أغسطس/2017]
وقفة احتجاجية بميناء الحديدة تزامنا مع الذكرى الثانية لاستهدافه من قبل العدوان (مصحح)
[16/أغسطس/2017]
وزير النقل يستنكر تصريح ناطق تحالف العدوان بشأن مطار صنعاء
[16/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[16/أغسطس/2017]
أوكسفام: أزمة الكوليرا المفتعلة باليمن أجبرت اليمنيين على الإختيار بين الحياة والموت
[16/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by