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آخر تحديث: الأربعاء، 16 - أغسطس - 2017 الساعة 11:44:38م
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القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع سعودية بنجران وجيزان وعسير
[16/أغسطس/2017]
نجران - سبأ :

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم مواقع وتجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في نجران وجيزان وعسير.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات للجنود السعوديين قبالة منفذ الخضراء.

وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية إستهدفت بصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمع آليات سعودية في موقع الطلعة بنجران محققة إصابات مباشرة.

وفي جيزان أكد المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات الجيش السعودي في موقع مثعن و الطوال واستهدفت معسكر العطار .

وذكر المصدر أن قصف صاروخي دك معسكر عاكفة السعودي ، فيما إستهدف قصف مدفعي تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في قيادة الحاجر بعسير.

وأكد المصدر مصرع عدد من مرتزقة العدوان في منفذ علب بعسير وأثنين من المرتزقة في رشاحة قبالة منفذ الخضراء بنجران بعمليات قنص.. مبينا أن طيران العدوان السعودي شن غارتين على الشبكة بنجران.

سبـأ
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