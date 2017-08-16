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آخر تحديث: الأربعاء، 16 - أغسطس - 2017 الساعة 11:44:38م
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رئيس الوزراء يعزي في وفاة المناضل اللواء عبدالعزيز البرطي
[16/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل اللواء الركن عبدالعزيز لطف علي البرطي الذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز الـ 79 عاماً قضى جله مناضلا ومكافحا ومدافعا عن وطنه وشعبه.

ونوه رئيس الوزراء في البرقية بالمأثر البطولية والإنسانية للفقيد البرطي ورصيده الكبير في مسيرة النضال الوطني منذ فجر الثورة اليمنية وما تلاها من منعطفات وتحديات كبيرة، دفاعا عنها ومنتصرا لأهدافها بأبعادها الوطنية والأخلاقية.

وأشار إلى مناقب المناضل البرطي وما عرف عنه من حكمة وحنكة وشجاعة وإقدام ومن دماثة خلق ونزاهة جعلت منه مثالا لرجل الدولة المحترم لذاته ولغيره من أبناء جلدته والمدافع عن مصالح وطنه وشعبه.

وأكد أن الوطن خسر برحيله مناضلا جسورا وشخصية وطنية عسكرية مدنية فريدة كان لها حضورها البارز وبصماتها الجلية في مسيرة البناء التنموي والانتصار لإرادة الشعب اليمني ومكاسبه الوطنية وعدم التفريط بها.. موضحا أن الذاكرة الوطنية حتما ستخلد السيرة العطرة والأدوار النضالية والكفاحية للواء عبدالعزيز البرطي، الذي سيظل نبراسا تهتدي به أجيالنا السائرة على دروب النضال والكفاح لتشييد صرح بنيان الدولة العصرية المنعتقة من إرث الأحقاد والضغائن وترسبات الثقافات الفرعية الهدامة.

وأعرب رئيس الوزراء في ختام برقيته عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأبناء الفقيد وبقية أفراد أسرته والشعب اليمني كافة بهذا المصاب الجلل .. مبتهلا إلى المولى العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد الطاهرة بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب الجميع بالصبر .

" إنا لله وإنا إليه راجعون " .

سبـأ
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