محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ صنعاء يطلع على إمتحانات القبول بجامعة 21 سبتمبر صنعاء - سبأ :

اطلع محافظ صنعاء حنين قطينة خلال زيارته اليوم لجامعة ثورة21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية على إمتحانات القبول والمفاضلة التي يتقدم لها 13 الف و 439طالبا وطالبة في تخصصات الطب البشري والصيدلة والمختبرات والتمريض والإدارة الطبية.



وخلال الزيارة أكد محافظ صنعاء أهمية تقييم كفاءة الإستخدام الأمثل لموارد الجامعة، بما يمكنها من أداء دورها ورسالتها العلمية والأكاديمية .



وأشار الى ضرورة تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية والعمل على رفع الكفاءة والقدرة الإستيعابية للجامعات وتقييم الأداء ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز رسالة الجامعة علميا وأكاديميا في مختلف التخصصات.



ولفت إلى أن جمود مناهج التعليم وعدم مواكبتها للتطورات الحديثة في العلوم والتكنولوجيا والطرق التدريسية التقليدية المستخدمة وكذا عدم استيعاب مخرجات التعليم العالي في الجامعات من المتفوقين وهجرة العقول الذكية، ساهم في تدني كفاءات مخرجات التعليم العالي.



وأشار المحافظ قطينة الى نجاح الجامعة كنموذج وواقع وخاصة في ظل ظروف العدوان واعتمادها على مبداء النظرية الحديثة القائمة على أساس الشراكة المجتمعية لتوفير خدمات التعليم العالي بمعايير سوق العمل.

سبـأ [16/أغسطس/2017]سبـأ