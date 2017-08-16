محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير النقل يستنكر تصريح ناطق تحالف العدوان بشأن مطار صنعاء صنعاء - سبأ :

استنكر وزير النقل زكريا الشامي تصريح ناطق تحالف العدوان بشأن فتح مطار صنعاء الدولي.



وأشار وزير النقل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى إن هذا التصريح يعبر عن حالة التخبط والتناقض الذي وصل إليه تحالف العدوان وإستمراره في الكذب وتزييف الحقائق.



وقال " لن يستطيع تحالف العدوان حجب الحقائق وبشاعة جرائمهم بحق الأطفال والنساء والمدنيين، وقد وصلت جرائمه لكل المنظمات الإنسانية والدولية وأحرار العالم والإعلام الخارجي رغم الحصار والتعتيم لحجب جرائمهم".



وعبر وزير النقل عن استغرابه من تصريح ناطق التحالف المالكي الذي جاء رداً على ما نشره مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بشأن إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية ".. مشيرا إلى أن المالكي أدعى إن قيادة التحالف منذ بدء العمليات العسكرية لا تزال تسخر كافة الإمكانيات والجهود لوصول الرحلات التجارية ونقل الركاب وكذا الرحلات الإغاثية إلى جميع مطارات الجمهورية اليمنية وهو محض إفتراء .



وبين الوزير الشامي أن التحالف منذ أول غارة لعدوانه إستهدف المطارات المدنية واستمر في شن غاراته على مطار صنعاء وبشكل يومي، واستهدف مدارج الطيران والمعدات الملاحية والمولدات الكهربائية.



وقال " لقد أعلنوا أكثر من مرة في وسائل إعلامهم أن مطار صنعاء هدفاً عسكرياً بالإضافة إلى مطاري الحديدة وتعز " .



وبين وزير النقل أنه تم مطالبة الأمم المتحدة أكثر من مرة بر مبعوثها وبمذكرات رسمية بفتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية ورحلات نقل الركاب واحتياجاتهم الغذائية والدوائية، لكن التحالف يسارع في قصف المطار متحدياً القوانين الدولية والإنسانية بهذا الشأن.



وأضاف "إن ناطق تحالف العدوان قد أقر في نهاية تصريحه أنه تم إغلاق المطار بسبب تهريب السلاح وهو إتهام يدعو للسخرية".



وتساءل وزير النقل" كيف سيتم تهريب السلاح والطائرات الواصلة والمغادرة مطار صنعاء يتم تفتيشها قبل الوصول وبعد المغادرة بمطار بيشة السعودي، كما أنها تنطلق من مطارات الدول المشاركة في تحالف العدوان " .



وقال" " أين صفقة السلاح التي تم تهريبها وضبطها وعلى متن أي طائرة تم إحتجازها من قبلهم ".



وأكد الوزير الشامي أن تحالف العدوان يهدف من خلال أكاذيبه إلى الإستمرار في إغلاق مطار صنعاء لمنع المنظمات الإنسانية والإعلام العالمي من الوصول لمشاهدة بشاعة جرائم الحرب التي ارتكبها بحق النساء والأطفال وتدمير المنازل والطرق والجسور واستهداف الأسواق.



وبين أن إصرار تحالف العدوان على إغلاق مطار صنعاء الدولي ومنع وصول رحلات الطيران المدني يتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية وخاصة إتفاقية شيكاغو والمادتين 54 , 57 من البروتوكول الأول الإضافي لعام 1977م .



وأوضح وزير النقل أن إستمرار إغلاق المطار يزيد من الكارثة الإنسانية التي سببها العدوان جراء منع سفر المرضى للخارج ومنع وصول الأدوية للحالات المرضية المزمنة.



كما أكد جاهزية مطار صنعاء الدولي الفنية والملاحية لإستقبال رحلات الطيران وتم توفير كافة الوسائل والمعدات اللازمة لسلامة وآمن الطيران.



وأشاد وزير النقل بدور المنظمات الإنسانية والدولية وأحرار العالم الذين وقفوا إلى جانب الشعب اليمني والضغط على دولهم وعلى الأمم المتحدة لفتح مطار صنعاء ورفع الحصار الجائر الذي فرضه تحالف العدوان على الشعب اليمني .

سبـأ [16/أغسطس/2017]سبـأ