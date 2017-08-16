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فرع إتحاد الأدباء بالحديدة ينعي الشاعر عبدالله مجمل
[16/أغسطس/2017]
الحديدة - سبأ :

نعى فرع إتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بمحافظة الحديدة الشاعر والأديب والكاتب والقاص الروائي العميد حقوقي عبدالله يحيى مجمل الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز 70 عاما .

وأوضح بيان نعي تلقته وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن الساحة الأدبية والثقافية خسرت بوفاة العميد حقوقي عبدالله مجمل قامة أدبية كبيرة حملت الوطن والإنسان هما لمواقفه المشهودة في مختلف القضايا الوطنية والإجتماعية.

وأشاد البيان بالدور المتميز الذي قدمه الراحل خلال الفترة التي عاشها بين زملائه الأدباء والمفكرين والمناضلين .

و العميد حقوقي عبدالله مجمل من مواليد 1947م بمدينة الحديدة متزوج وله خمسة أبناء، نشرت له العديد من الأعمال الأدبية والثقافية، عضو مؤسس في منظمة مناضلي الثورة اليمنية ،عضو بجمعية الحقوقيين اليمنيين ،عضو مركز المساعدة القانونية ورئيس منتدى المجمل الثقافي والإجتماعي بالحديدة.

شارك في العديد من من الفعاليات والأنشطة الثقافية والوطنية والإجتماعية.

سبـأ
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