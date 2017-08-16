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آخر تحديث: الأربعاء، 16 - أغسطس - 2017 الساعة 08:39:09م
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  رياضة
فوز فريق الفقيد الشاهري على فريق اليمن أولا في بطولة الشهداء بذمار
[16/أغسطس/2017]
ذمار - سبأ :

فاز فريق الفقيد الشاهري من مدينة إب على فريق اليمن أولا من العاصمة صنعاء بسداسية مقابل هدفين في ختام لقاءات دور ربع النهائي من بطولة فرق النخبة بذمار على كأس الشهداء والذي جمعهما اليوم على الملعب الأحمر بنادي نجم سبأ ذمار.

بهذه النتيجة أكمل فريق الفقيد الشاهري عقد فرق المربع الذهبي للبطولة على حساب أبرز الفرق المرشحة للظفر باللقب فريق اليمن أولا، ليضرب فريق الفقيد الشاهري موعدا مع الجار فريق الفاروق من مدينة يريم في مواجهة قوية لبلوغ الدور النهائي من البطولة .

وفي ختام اللقاء كرم مدير مكتب الشباب بمديرية ذمار ورئيس نادي شباب سنبان عامر السنباني ورئيس اللجنة الفنية بالبطولة الكابتن علي يحيى الذماري فريق الفقيد الشاهري بكأس الشهيد عبدالقوي الجبري الذي قام مرتزقة العدوان بدفنه حيا.

وتتواصل البطولة بعد غد السبت بإقامة أولى مواجهتي دور نصف النهائي والتي ستجمع فريقي المنصور من ذمار مع وحدة رداع من البيضاء .

سبـأ
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