رئاسة الجمهورية تنعي المناضل اللواء الركن عبد العزيز لطف البرطي

صنعاء - سبأ :

وجاء في بيان النعي:



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمشاعر يعتصرها الحزن والألم تنعي رئاسة الجمهورية إلى كل أبناء شعبنا اليمني الأبي الصابر والمجاهد وفاة المغفور له بإذن الله المناضل اللواء الركن/ عبدالعزيز لطف علي البرطي الذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز الـ 79 عاماً بعد رحلة نضال وكفاح طويلة قضاها في خدمة الوطن.



حيث كان الفقيد رحمه الله رمزاً من الرموز الوطنية العملاقة التي تمتلك رصيداً نضالياً كبيراً ومشرفاً ساهم في صنع اليمن الحديث يمن العزة والكرامة.. وقد تجلى ذلك في العديد من المواقف الوطنية الشجاعة والمآثر البطولية النادرة والفريدة في الدفاع عن الوطن وعزته والحفاظ على سلامته وآمنه ووحدته وعدم التفريط بالمكاسب والمنجزات التي حققتها الثورة والوحدة اليمنية.



وقد تقلد المغفور له بإذن الله العديد من المناصب والمهام الوطنية في القوات المسلحة والأمن والسلك المدني أبرزها: وزيراً للداخلية، رئيساً لهيئة الأركان العامة، قائداً للقوات البحرية، محافظاً لمحافظة حجة، ثم محافظاً للمحويت، مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة.. وكان خلال توليه تلك المناصب مثالاً لرجل الدولة العسكري والمدني المشهود له بالكفاءة والتفاني والإخلاص والنزاهة في تحمل المسؤولية وأداء الواجب الوطني..



كما كان الفقيد رحمه الله خلال مرحلة عطائه الوطني مثالاً للاعتزاز والحكمة والحزم والصبر، دائم الإنجاز لمصلحة الوطن والشعب، تجسدت فيه أصدق معاني النبل والشرف والكرم والشجاعة والتضحية. وقد جعلت منه هذه السمات واحداً من أولئك الرجال الذين تركوا بصماتهم الواضحة في تاريخ اليمن الذين ينبغي علينا السير على خطاهم والاستفادة من سيرهم الزاخرة بالشموخ والعزة والكرامة الوطنية.



إن رئاسة الجمهورية وهي تعبر عن تعازيها الحارة ومواساتها العميقة إلى كل أبناء شعبنا اليمني العظيم وكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الجلل لتسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين ويلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان إنه سميعٌ مجيب.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"



[16/أغسطس/2017]نعت رئاسة الجمهورية المناضل اللواء الركن عبدالعزيز لطف علي البرطي الذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز الـ 79 عاماً بعد رحلة نضال وكفاح طويلة في خدمة الوطن.سبـأ