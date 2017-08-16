محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إطلاق صاروخ زلزال 1 على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي بميدي ميدي - سبأ :





أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية مساء اليوم صاروخ ثاني زلزال 1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا بصاروخ زلزال1، تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي، وإصابات مباشرة في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته شمال صحراء ميدي، محققا إصابات مباشرة .



وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن تسع غارات على مديريتي حرض وميدي.

سبـأ [16/أغسطس/2017]سبـأ