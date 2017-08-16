عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش السوري يعلن عن تصفية سعودي وكويتيين اثنين بغارات جوية دمشق - سبأ:

أعلن الجيش السوري اليوم الأربعاء عن تصفية العديد من مسلحي داعش، منهم سعودي الجنسية وكويتيان، بغارات جوية نفذها الطيران الحربي على مواقع التنظيم في محافظة دير الزور شرق البلاد....حسبما أفادت وكالة (سانا) الرسمية السورية .



واوضحت الوكالة أن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات مع تنظيم "داعش" على محاور حيي الحويقة والرشدية ومحيط المطار بمدينة دير الزور، أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من مسلحي "داعش" وتدمير كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم.



واضافت (سانا) انه بالتزامن مع ذلك نفذ سلاح الجو السوري غارات مكثفة على مقرات وخطوط إمداد للتنظيم في منطقتي البانوراما والموارد وحيي الرشدية والحويقة بالمدينة وفي قرى الحسينية والبغيلية وحطلة وحويجة صكر وعياش والمسرب بريف دير الزور الغربي.



وبحسب الوكالة تسببت الغارات بتدمير عدة مقرات لـ"داعش" في المنطقة والقضاء على العديد من مسلحيه، من بينهم الكويتيان، عويد البراك وعايد الدخيل، والسعودي الملقب بـ"أبو عائشة الجزراوي" والماليزي المدعو "أبو مريم".



ونقلت "سانا" عن مصادر أهلية في ريف دير الزور الغربي أن مجموعة من مسلحي "داعش"، من بينهم أحد المتزعمين الأمنيين في التنظيم ويدعى "جليبيب التونسي"، إضافة إلى "أبو طلحة البلجيكي"، هربت وبحوزتها نحو 39 مليون ليرة سورية.

سبـأ [16/أغسطس/2017]سبـأ