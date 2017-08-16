محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ضبط 120 كيلو حشيش وستة آلاف قرص مخدر بصنعاء صنعاء - سبأ :

ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمديرية سنحان محافظة صنعاء 120 كيلو من الحشيش وستة آلاف قرص مخدرات "حبوب نوع لكزس"، بحوزة عدد من الأشخاص تمتهن ترويج وبيع الحشيش والمخدرات.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية الضبط التي تمت بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية واللجان بالمحافظة وأمانة العاصمة، جاءت بعد تحري ومتابعة أثمرت عن ضبط العصابة التي تعمل على نشر وترويج المواد المخدرة لإستهداف الشباب والمجتمع.



وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية تستكمل الإجراءات القانونية في جمع الإستدلالات وتحريز المضبوطات تمهيداً لإحالة المتهمين للجهات المختصة.



واعتبر المصدر هذا النجاح ثمرة تعاون المجتمع مع الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في التصدي للجريمة وعصابات التخريب وإستهدافها للأمن والسلم الإجتماعي .

سبـأ [16/أغسطس/2017]سبـأ