توزيع أدوات نظافة ومنظومة الطاقة الشمسية على مساجد إب القديمة [16/أغسطس/2017] إب - سبأ:

دشن مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة إب اليوم مشروع توزيع مستلزمات النظافة ومنظومة الطاقة الشمسية لمساجد مدينة إب القديمة.



وأوضح مدير مكتب الأوقاف بالمحافظة عبد اللطيف المعلمي أن هذه المرحلة تعد الثانية من المشروع الذي ينفذه المكتب لتوفير إحتياجات ومتطلبات المساجد بتكلفة ثلاثة ملايين ريال.



وأشار إلى أن المكتب سينفذ خلال الفترة القادمة عدد من الأنشطة الهادفة خدمة بيوت الله وتوفير إحتياجاتها في إطار الدور الذي يقوم به المكتب إستنادا إلى وصايا الواقفين.



وكان مدير مكتب الأوقاف اطلع على أعمال الترميمات والصيانة الجاري تنفيذها بالجامع الكبير والتاريخي بمدينة إب القديمة والصومعة التابعة لها والتي تضررت جراء العدوان وكذا نسبة الإنجاز في أعمال الترميمات والصيانة التي بلغت 95 بالمائة.



وأكد أن أعمال الصيانة والترميمات للجامع البالغ تكلفتها 26 مليون ريال بتمويل مكتب الأوقاف بالمحافظة، تسير وفق ما خطط له بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل ملحقات الجامع البالغ تكلفتها 30 مليون ريال.



حضر التدشين والزيارة نائب مدير مكتب الأوقاف خالد الباز ومدير شؤون الموظفين بالمكتب جمال عقلان.

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