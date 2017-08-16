تدريب مدربين حول إستخدام التقنيات الحديثة لتحسين تغذية المواشي بالحديدة وحجة [16/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ:

اختتمت بمحافظة الحديدة اليوم دورة تدريبية خاصة بإعداد وتدريب مدربين حول إستخدام التقنيات الحديثة لتحسين تغذية المواشي بمحافظتي الحديدة وحجة، نظمتها منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بالتعاون مع وزارة الزراعة والري.



هدفت الدورة في ثلاثة أيام إكساب 60 متدربا بينهم 13متدربة من هيئة تطوير تهامة ومكتب الزراعة بحجة، معارف حول الطرق والتقنيات الحديثة لتحسين تغذية المواشي والتقليل من الهدر والفاقد من الأعلاف الخشنة والإستفادة من الموارد المتاحة محليا بما سينعكس على المزارعين من خلال تقليل التكاليف وزيادة الإنتاج.



وفي الإختتام أوضح مدير عام هيئة تطوير تهامة الدكتور سقاف السقاف أن الدورة تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" عبر مشروع تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني والممول من الإتحاد الأوروبي في المحافظات المستهدفة.



فيما أشاد مدير مكتب الزراعة والري بمحافظة حجة يحيى القدمي بجهود المنظمة في دعم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والتي تمس إحتياجات المزارعين وتأهيلهم في العديد من المجالات.



بدوره أشار الخبير الدولي في الثروة الحيوانية وسلاسل الإنتاج الحيواني الدكتور الشاذلي كيولي والخبير المحلي في الصحة الحيوانية الدكتور ياسر الإرياني إلى أن المدربين سيقومون بنقل التقنيات للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية عبر المدارس الحقلية من قبل المشروع، حيث سيتلقى المزارعون خلالها المهارات الأساسية لتحسين التغذية الحيوانية وزيادة الإنتاجية من خلال الموارد العلفية المتاحة.



وأوضحا أنه سيتم إكساب المزارعين معارف لتصنيع واستعمال المكعبات العلفية من أجل تحسين نوعية التغذية للمواشي والتي تعتبر تقنية حديثة وتستخدم على مدى واسع لتحسين التغذية للثروة الحيوانية في اليمن .

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