ميركل: لا حل عسكريا للأزمة في شبه الجزيرة الكورية [16/أغسطس/2017] برلين - سبأ:

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في شبه الجزيرة الكورية.



ونقلت (رويترز) عن ميركل قولها “نبذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى حل سلمي فالتفاوض هو الحل الوحيد للمخاوف بشأن بيونغ يانغ ونعارض تماماً خطاب التسلح.. لا حل عسكرياً لهذا الصراع ويجب السعي للحل عبر المفاوضات”.



وأضافت “يجب استخدام مثل هذه السبل ويمكننا تفادي كارثة ويجب فعل كل ما هو ممكن”.



بدوره قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل إن “الجميع قلقون بشأن تصاعد العنف بينما تجري الولايات المتحدة تدريبات عسكرية سنوية مشتركة مع كوريا الجنوبية لكننا أصبحنا أكثر تفاؤلاً منذ يوم أمس”.



وشهدت شبه الجزيرة الكورية تصعيداً حاداً للتوتر في الأسابيع الفائتة بعد نجاح تجربتين نفذتهما كوريا الديمقراطية لصاروخين بالستيين عابرين للقارات قادرين بحسب الخبراء على بلوغ الساحل الغربي وربما الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

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