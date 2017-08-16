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آخر تحديث: الأربعاء، 16 - أغسطس - 2017 الساعة 07:11:14م
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ترامب يصف قرار بيونغ يانغ تجميد إطلاق صواريخ على جزيرة غوام بالـ''حكيم والعقلاني''
[16/أغسطس/2017] نيويورك - سبأ:
وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون بتجميد مشروع إطلاق صواريخ تسقط قرب جزيرة غوام التابعة للأراضي الأميركية بالقرار “الحكيم والعقلاني”.

وتسلم الرئيس أون أمس تقريراً من جيش بلاده بشأن خطط اطلاق صواريخ صوب المنطقة القريبة من جزيرة غوام الاميركية وقال إنه “سيراقب أفعال الولايات المتحدة لفترة أطول قبل أن يتخذ قرارا”.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن ترامب كتب اليوم في تغريدة له “اتخذ كيم جونغ أون قرارا حكيما جدا وعقلانيا جدا”... مضيفا أن “البديل سيكون كارثيا وغير مقبول”.

وشهدت شبه الجزيرة الكورية تصعيدا حادا للتوتر في الاسابيع الفائتة بعد نجاح تجربتين نفذتهما كوريا الديمقراطية لصاروخين بالستيين عابرين للقارات قادرين بحسب الخبراء على بلوغ الساحل الغربي وربما الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وكان الرئيس الاميركى دونالد ترامب جدد يوم الجمعة الماضى تهديداته بضرب كوريا الديمقراطية بحجة برنامجها الصاروخى بينما ردت الاخيرة على التهديدات الاميركية المتكررة لها بالاعلان أنها ستقصف محيط جزيرة غوام الأميركية الواقعة في المحيط الهادئ “وستلقن الولايات المتحدة درسا قاسيا” إذا ما اتخذت الأخيرة إجراء عسكريا ضدها.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس أن بلاده لا تزال مستعدة لإجراء “حوار محتمل” مع كوريا الشمالية حول الأزمة في شبه الجزيرة الكورية.
سبأ
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