ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 16 - أغسطس - 2017 الساعة 07:11:14م
أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات كبيرة
حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصارات وتقدما ميدانيا في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.
الاحتلال يهدم بيت أسير في كوبر ويصيب 26 مواطنا من بينهم مصور تلفزيون فلسطين و مستوطنون ينصبون بيوتا متنقلة في بيت لحم
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء منزل الأسير عمر العبد منفذ عملية حلميش، في قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله، وأصيب مصور تلفزيون فلسطين محمد راضي بعيار معدني في الوجه من مسافة قصيرة خلال تغطيته الإعلامية.
أسعار النفط ترتفع بفضل انخفاض المخزونات الأمريكية لكن التخمة العالمية تؤثر سلبا على السوق
صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء بدعم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية على الرغم من أن فائض الإمدادات بوجه عام ما زال يكبح الأسواق.
رونالدو وميسي وبوفون ضمن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الليلة الماضية عن القائمة المختصرة للاعبين لجائزة أفضل لاعب أوروبا هذا العام والتي ضمت البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون.
آخر الأخبار:
وزير الخارجية يجدد الترحيب بالجهود الصادقة لإحلال السلام وإنهاء العدوان
صحيفة فايننشال تايمز: الولايات المتحدة تحولت في ظل إدارة ترامب إلى خطر على العالم
مجلس القضاء يقف أمام الاختلالات التي تواجه السلطة القضائية
توزيع أدوات نظافة ومنظومة الطاقة الشمسية على مساجد إب القديمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الدفاع والأركان تنعيان المناضل اللواء الركن عبد العزيز البرطي
[16/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ومنظمة مناضلي الثورة اليمنية المناضل السبتمبري اللواء الركن عبد العزيز لطف البرطي وزير الداخلية ورئيس هيئة الأركان العامة الأسبق والذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ 78 عاما بعد مشوار حياة حافل بالنضال والعطاء الوطني قدم خلاله عصارة جهده من أجل الوطن.

وشاد بيان نعي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمواقف الفقيد البرطي وعطاءاته وأدواره من أجل الإنتصار للإرادة الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب في نظام جمهوري ديمقراطي.

ونوه البيان بإسهامات الفقيد المناضل اللواء الركن عبد العزيز البرطي، حيث كان قائدا محنكا ووطنيا غيورا إتسم خلال مسيرة حياته بالإخلاص والتفاني وكان مثالاً للقائد المستشعر لعظمة المسئولية الوطنية في كل أبجديات حياته وفي كل المناصب القيادية التي شغلها والتي منها قائدا لسلاح المدرعات ثم رئيس هيئة الأركان العامة ثم وزير الداخلية ثم محافظا لمحافظة حجة وآخرها محافظا للمحويت.

وأكدت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ومنظمة مناضلي الثورة اليمنية أن الوطن والقوات المسلحة والأمن خسروا برحيل الفقيد واحداً من الرجال والقادة الأوفياء الذين رحلوا تاركين بصمات ومآثر خالدة في سجل العمل الوطني ستتذكرها الأجيال جيلا بعد جيل.

وعبرت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ومنظمة مناضلي الثورة اليمنية عن أحر التعازي وصادق العزاء والمواساة لأبناء وذوي وأهالي وزملاء ورفاق درب ومحبي الفقيد وكافة آل البرطي في هذا المصاب .. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

 " إنا لله وإنآ إليه راجعون".
سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير الخارجية يجدد الترحيب بالجهود الصادقة لإحلال السلام وإنهاء العدوان
مجلس القضاء يقف أمام الاختلالات التي تواجه السلطة القضائية
توزيع أدوات نظافة ومنظومة الطاقة الشمسية على مساجد إب القديمة
تدريب مدربين حول إستخدام التقنيات الحديثة لتحسين تغذية المواشي بالحديدة وحجة
زلزال 1 يدك تجمعات مرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي
قصف مدفعي يستهدف تجمعا لمرتزقة العدوان بمديرية ذباب بتعز
جمعية الهلال بالمحويت تدرب 45 متطوعة في الإسعافات الأولية
إختتام دورة في مجال الإسعافات الأولية بمديرية المغربة بحجة
تدريب فرق الإستجابة السريعة لمكافحة الكوليرا بمحافظة إب
دورة حول مهارات الإتصال والتوعية للحد من الكوليرا بالمحويت
العدوان السعودي على اليمن
وقفة احتجاجية بميناء الحديدة تزامنا مع الذكرى الثانية لاستهدافه من قبل العدوان
[16/أغسطس/2017]
طيران العدوان يستهدف محافظات مأرب وصعدة وتعز خلال الساعات الماضية
[16/أغسطس/2017]
غارتان على مديرية منبه وقصف صاروخي على رازح بصعدة
[15/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية موزع بتعز
[15/أغسطس/2017]
قبائل سنحان تؤكد أهمية وحدة الصف ورفد الجبهات
[15/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by