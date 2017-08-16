الدفاع والأركان تنعيان المناضل اللواء الركن عبد العزيز البرطي [16/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ومنظمة مناضلي الثورة اليمنية المناضل السبتمبري اللواء الركن عبد العزيز لطف البرطي وزير الداخلية ورئيس هيئة الأركان العامة الأسبق والذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ 78 عاما بعد مشوار حياة حافل بالنضال والعطاء الوطني قدم خلاله عصارة جهده من أجل الوطن.



وشاد بيان نعي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمواقف الفقيد البرطي وعطاءاته وأدواره من أجل الإنتصار للإرادة الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب في نظام جمهوري ديمقراطي.



ونوه البيان بإسهامات الفقيد المناضل اللواء الركن عبد العزيز البرطي، حيث كان قائدا محنكا ووطنيا غيورا إتسم خلال مسيرة حياته بالإخلاص والتفاني وكان مثالاً للقائد المستشعر لعظمة المسئولية الوطنية في كل أبجديات حياته وفي كل المناصب القيادية التي شغلها والتي منها قائدا لسلاح المدرعات ثم رئيس هيئة الأركان العامة ثم وزير الداخلية ثم محافظا لمحافظة حجة وآخرها محافظا للمحويت.



وأكدت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ومنظمة مناضلي الثورة اليمنية أن الوطن والقوات المسلحة والأمن خسروا برحيل الفقيد واحداً من الرجال والقادة الأوفياء الذين رحلوا تاركين بصمات ومآثر خالدة في سجل العمل الوطني ستتذكرها الأجيال جيلا بعد جيل.



وعبرت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ومنظمة مناضلي الثورة اليمنية عن أحر التعازي وصادق العزاء والمواساة لأبناء وذوي وأهالي وزملاء ورفاق درب ومحبي الفقيد وكافة آل البرطي في هذا المصاب .. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

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