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آخر تحديث: الأربعاء، 16 - أغسطس - 2017 الساعة 06:06:02م
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جمعية الهلال بالمحويت تدرب 45 متطوعة في الإسعافات الأولية
[16/أغسطس/2017] المحويت - سبأ:
بدأت بمحافظة المحويت اليوم دور تدريبية في مجال الإسعافات الأولية، تنظمها جمعية الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة.

تهدف الدورة في أسبوعين تدريب 45 متطوعة بمديرية مدينة المحويت حول طرق وأساليب الإسعافات الأولية وإكسابهن مهارات الإنقاذ في الحالات الطارئة والكوارث.

وأشار رئيس جمعية الهلال الأحمر اليمني مرشد العليي وأمين عام الفرع سعد الحفاشي ومنسقة الدورة أماني العليي إلى أهمية توسيع قاعدة المتطوعين بالمناطق والمجتمعات المحلية وتعزيز قدرات المتطوعين في هذا الجانب.

وأكدوا أهمية إقامة مثل هذه الدورات لتعزيز مهارات المشاركات في الحفاظ على حياة الأشخاص وإكسابهن خبرات الإنقاذ والمساعدات السريعة في الحالات الطارئة .. لافتين إلى الدور الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر بالمحويت في تأهيل الأفراد وبناء القدرات المجتمعية للمساهمة في التقليل من الأضرار والخسائر الناجمة عن الكوارث والحوادث.
سبأ
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