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إختتام دورة في مجال الإسعافات الأولية بمديرية المغربة بحجة
[16/أغسطس/2017] حجة - سبأ:
اختتمت بمديرية المغربة محافظة حجة اليوم دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية، نظمها فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تلقى 20 متدربا ومتدربة في يومين معارف أساسية نظرية وعملية حول طرق وأساليب الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل السليم مع المصابين جراء الحوادث أو الكوارث.

وفي الإختتام أشاد وكيل المحافظة للشئون الإعلامية والثقافية عادل شلي بجهود الهلال الأحمر اليمني في تدريب وتأهيل أبناء المديرية في الإسعافات الأولية .. لافتاً إلى أن فرع الهلال الأحمر في المحافظة قدم وما يزال يقدم كثير من الأنشطة التوعوية والصحية لأبناء المحافظة.

وحث المتدربين على الإستمرار في التأهيل وتطوير قدراتهم ونقل ما تلقوه من معارف إلى المجتمع  وتعزيز الوعي حول أهمية الإسعافات الأولية، ليصبحوا أعضاء فاعلين في العمل الطوعي.

فيما أوضح رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة الدكتور عبدالكريم نصار أن الدورة تأتي ضمن أنشطة وفعاليات الخطة السنوية للفرع للعام الجاري 2017م.

ولفت إلى أن الفرع يركز بشكل ذاتي أو بالتنسيق مع شركائه الدوليين على تأهيل أفراد المجتمعات المحلية وتدريبهم على الإسعافات الأولية لما لذلك من أثر ملموس في إنقاذ حياة العديد من المواطنين الذين يتعرضون لأي حوادث عرضية.

وثمن الدكتور نصار إسهامات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ودعمه للعديد من أنشطة الهلال الأحمر اليمني .

وألقيت كلمتان عن قيادة مديرية المغربة والمشاركين .. أشادتا بجهود فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني في المحافظة وتدخلاته التوعوية والصحية.

وأشارا إلى أهمية إقامة مزيد من الدورات التي تسهم في تعزيز التنمية المجتمعية في مختلف المجالات.

حضر الإختتام أمين عام فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة الدكتور صالح نصار وعدد من مسئولي وقيادات المديرية.
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