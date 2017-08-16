تدريب فرق الإستجابة السريعة لمكافحة الكوليرا بمحافظة إب [16/أغسطس/2017] إب - سبأ:

عقدت بإب اليوم دورة تدريبية خاصة بمنسقي فرق الإستجابة السريعة لمواجهة الكوليرا، نظمها فرع الهيئة العامة لمياه الريف بالمحافظة بدعم منظمة اليونيسيف.



هدفت الدورة إكساب 48 متدربا ومتدربة من مختلف مديريات المحافظة معارف ومهارات حول كيفية مواجهة الوباء وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل مع الحالات المصابة وآلية تحديد المناطق الأشد تضررا والتدخلات السريعة على مستوى المنازل.



وأكد وكيل محافظة إب الدكتور أشرف المتوكل أهمية توفير المعلومات عن حالات الإشتباه بالإصابة بالكوليرا .. لافتا إلى أهمية تطوير وسائل جمع المعلومات للإستجابة السريعة من قبل القطاعات الخدمية والمنظمات المجتمعية.



وحث المشاركين على الإستفادة من مفردات الدورة بما يمكنهم من تنفيذ مهامهم الميدانية خلال شهرين وخاصة ما يتعلق بتعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر الوباء وكيفية الوقاية منه.



ودعا الوكيل المتوكل المنظمات ووسائل الإعلام إلى الإسهام في توعية المجتمع بمخاطر وباء الكوليرا وكيفية الوقاية منه وطرق تعقيم المياه وأدوات حفظها والطرق اﻵمنة لتخزينها.



فيما استعرض مدير عام فرع الهيئة العامة لمياه الريف بالمحافظة نجيب دماج محاور الدورة والتي تركزت على الوضع الوبائي للكوليرا ودور فرق الإستجابة السريعة وآلية إختيار مناطق التدخل وسبل حماية المجتمع من الإصابة بهذا الوباء وكيفية جعل المياه آمنة للشرب.

سبأ