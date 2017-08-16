الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع المركزي [16/أغسطس/2017] واشنطن - سبأ:

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين نشر محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للتعرف على أي مؤشرات رفع جديد لأسعار الفائدة هذا العام.



وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 41.77 نقطة أو 0.19 في المائة إلى 22040.76 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 5.34 نقطة أو 0.21 في المائة إلى 2469.95 نقطة.



فيما زاد مؤشر ناسداك المجمع 15.49 نقطة أو 0.24 في المائة إلى 6348.50 نقطة.

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