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آخر تحديث: الأربعاء، 16 - أغسطس - 2017 الساعة 05:40:01م
أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات كبيرة
حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصارات وتقدما ميدانيا في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.
الاحتلال يهدم بيت أسير في كوبر ويصيب 26 مواطنا من بينهم مصور تلفزيون فلسطين و مستوطنون ينصبون بيوتا متنقلة في بيت لحم
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء منزل الأسير عمر العبد منفذ عملية حلميش، في قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله، وأصيب مصور تلفزيون فلسطين محمد راضي بعيار معدني في الوجه من مسافة قصيرة خلال تغطيته الإعلامية.
أسعار النفط ترتفع بفضل انخفاض المخزونات الأمريكية لكن التخمة العالمية تؤثر سلبا على السوق
صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء بدعم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية على الرغم من أن فائض الإمدادات بوجه عام ما زال يكبح الأسواق.
رونالدو وميسي وبوفون ضمن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الليلة الماضية عن القائمة المختصرة للاعبين لجائزة أفضل لاعب أوروبا هذا العام والتي ضمت البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون.
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  اقتصاد
الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع المركزي
[16/أغسطس/2017] واشنطن - سبأ:
فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين نشر محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للتعرف على أي مؤشرات رفع جديد لأسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 41.77 نقطة أو 0.19 في المائة إلى 22040.76 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 5.34 نقطة أو 0.21 في المائة إلى 2469.95 نقطة.

فيما زاد مؤشر ناسداك المجمع 15.49 نقطة أو 0.24 في المائة إلى 6348.50 نقطة.
سبأ
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