اللاعب الفرنسي ماتويدي يخضع للفحص الطبي تمهيدا لانتقاله إلى يوفنتوس [16/أغسطس/2017] روما - سبأ:

قالت تقارير صحفية إيطالية اليوم الاربعاء أن لاعب خط الوسط الدولي الفرنسي بليز ماتويدي اقترب من الانضمام إلى يوفنتوس قادما من باريس سان جيرمان، على أن يخضع اليوم لفحص طبي بمدينة تورينو الإيطالية.



وأشارت صحيفة (لا غازيتا ديللو سبورت) إلى أن الأطراف الثلاثة توصلوا إلى اتفاق على انتقال ماتويدي مقابل 20 مليون يورو، ستضاف إليها مكافآت وحوافز.



وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يصل ماتويدي (30 عاما) إلى مطار تورينو بعد ظهر اليوم ليخضع للفحص الطبي، تمهيدا لتوقيع عقد ينال بموجبه راتبا سنويا يبلغ 3.5 مليون يورو.



ويدافع ماتويدي عن ألوان باريس سان جرمان منذ العام 2011، وأحرز معه ألقابا عدة، أبرزها الدوري الفرنسي أربع مرات. كما شارك في 58 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي.



وكان ماتويدي، المعروف بقدراته في استخلاص الكرة وتسجيل الأهداف، هدفا لفريق "السيدة العجوز" منذ أشهر.



وفي حال إتمام الصفقة، سيصبح ماتويدي تاسع لاعب ينضم إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية، ومنهم البرازيلي دوغلاس كوستا (بايرن ميونيخ الألماني)، وماتيا دي شيليو (ميلان الإيطالي)، والحارس البولندي تشيسني (على سبيل الاعارة).

سبأ