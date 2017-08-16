الجيش اللبناني يعلن استعادة السيطرة على تلال استراتيجية شمال شرق البلاد [16/أغسطس/2017] بيروت – سبأ:

أعلن الجيش اللبناني اليوم الأربعاء تمكنه من استعادة السيطرة على عدة تلال استراتيجية في منطقة جرود رأس بعلبك على الحدود مع سورية ضمن عملية عسكرية ضد تنظيم (داعش).



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام أن وحدات خاصة من الجيش تقدّمت فجراً لاسترجاع نقاط استراتيجية من (داعش) في جرود بلدة رأس بعلبك بهدف إحكام الطوق والتضييق على عناصر التنظيم المتواجدين في المنطقة.



واضافت ان عناصر الجيش سيطرت على مجموعة مرتفعات منها قنزوحة مراح الشيخ وخابية الصغير وطلعة الخنزير وطشميس خزعل.



وفي السياق ذاته، أشارت الوكالة إلى مواصلة الجيش قصفه المدفعي والصاروخي على مواقع التنظيم في جرود رأس بعلبك منذ الليلة الماضية بالتزامن مع تعزيزات لعناصر الجيش انتشرت بالجرود.



وأعلن الجيش في بيان له امس الثلاثاء تقدّم وحداته في مناطق مراح الشيخ والعجرم ووادي حميّد في ناحية جرود عرسال.

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