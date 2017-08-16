دورة حول مهارات الإتصال والتوعية للحد من الكوليرا بالمحويت [16/أغسطس/2017] المحويت - سبأ:

بدأت بمحافظة المحويت اليوم دورة تدريبية حول مهارات الإتصال والتوعية الوقائية من مرض الكوليرا والإسهالات المائية الحادة.



تهدف الدورة التي تنظمها مؤسسة وفد للتنمية والإغاثة ومنظمة شباب العطاء من أجل اليمن، إكساب 50 من المتطوعين المجتمعيين لمهارات الإتصال والتوعية للأفراد حول مخاطر وباء الكوليرا وطرق الوقاية منه.



وفي الإفتتاح أكد وكيل أول المحافظة الدكتور عبد الله الحمزي ورئيس منظمة شباب العطاء بالمحويت الدكتور يوسف العقبي والمدير التنفيذي لمؤسسة وفد عبده الشعثمي أهمية دور التوعية المجتمعية في الحد من مخاطر الكوليرا والإسهالات المائية الحادة.



وأشاروا إلى الدور التوعوي الذي سيضطلع به المشاركين في الدورة للحد من إنتشار وباء الكوليرا والإسهالات المائية الحادة .. لافتين إلى أهمية قيام المتدربين بتطبيق التدريبات والمفاهيم التي سيتلقونها في الدورة خلال تنفيذ مهام التوعية المجتمعية بمخاطر هذا الوباء.



حضر افتتاح الدورة مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور أمين حبيش ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي الهام النزيلي ومدير مكتب المياه ثابت حرمل.

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