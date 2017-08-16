الصين تتخذ سلسلة إجراءات لتعزيز نمو الاستثمارات الأجنبية [16/أغسطس/2017] بكين - سبأ:

أعلن مجلس الدولة بالحكومة الصينية، اليوم الأربعاء عن اتخاذه سلسلة من الإجراءات التي تهدف ضمان استقرار نمو الاستثمار الأجنبي في البلاد.



ونقلت وكالة الانباء الصينية (شينخوا) عن الوثيقة التي أصدرها مجلس الدولة قولها: على الصين جعل بيئة الاستثمار الأجنبي فيها "أكثر ارتكازا على القانون ودولية ومواتية" من أجل تعزيز النمو ورفع جودة الاستثمار الاجنبي.



واكدت الوثيقة " على البلاد القيام بمزيد من تقليل القيود على دخول رأس المال الأجنبي للسوق."



وستعمم على مستوى البلاد قائمة سلبية للاستثمارات التي تم اختبارها في مناطق التجارة الحرة التجريبية بأقرب وقت ممكن.



وبحسب بيان الوثيقة ستوسع الصين نطاق الدخول للسوق، حتى تتيح لرأس المال الأجنبي دخول قطاعات، منها تصنيع مركبات تعمل بالطاقة الجديدة، وتصميم السفن، وصيانة الطائرات، ووسائل نقل الركاب بالسكك الحديدية.



ووفقا للوثيقة ستضع الحكومة كذلك سياسات دعم مالية وضريبية، وستحسن بيئة الاستثمار بمناطق التطوير على المستوى الوطني، وتيسير تدفق العاملين عبر الحدود.

سبأ