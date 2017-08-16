مجلس التعليم بإب يناقش مهام المجلس وخطته للفترة المقبلة [16/أغسطس/2017] إب - سبأ:

ناقش المجلس العام للتعليم بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة رئيس المجلس صادق حمزة، المواضيع المتعلقة بمهام المجلس خلال المرحلة المقبلة في خدمة التعليم.



واستمع الإجتماع إلى تقارير حول مستوى الأداء والانجاز وتنفيذ المهام خلال الفترة الماضية والمتعلقة بعمل مكتب التربية والمعاهد الفنية والمهنية ومركز محو الأمية والتعليم الأهلي والجامعي العام والخاص.



واطلع الإجتماع على الصعوبات التي تواجه مكاتب التعليم والمعاهد بالمحافظة، وخططها للفترة المقبلة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.



وأقر الإجتماع خطة عمل المؤسسات التعليمية خلال الفترة القادمة من العام الجاري.



وفي الإجتماع وجه الوكيل حمزة بإغلاق المدارس والمعاهد والجامعات الأهلية والخاصة غير المرخصة والمخالفة للأنظمة واللوائح المنظمة لعملية التعليم.

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