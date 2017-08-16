وقفة احتجاجية بميناء الحديدة تزامنا مع الذكرى الثانية لاستهدافه من قبل العدوان [16/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ:

نظمت مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية اليوم وقفة احتجاجية تحت شعار " اوقفوا الحرب .. اوقفوا الحصار " بالتزامن مع الذكرى الثانية لاستهداف وتدمير ميناء الحديدة من قبل تحالف العدوان السعودي الامريكي الغاشم.



وفي الوقفة التي اقيمت بساحات وأرصفة ميناء الحاويات والكرينات التي استهدفها طيران العدوان أشار وكيل اول المحافظة محمد عياش قحيم ووكيل المحافظة لشئون الثقافة والإعلام علي احمد قشر الى ان الاستهداف المباشر للمنشئات الاقتصادية والموانئ اليمنية البحرية التجارية التي تعتبر البنية والركيزة الاساسية لأي دولة تندرج ضمن جرائم الحرب ولاتسقط بالتقادم.



وأكدا أن التهديدات المستمرة لدول التحالف باحتلال ميناء عدن تحت دعاوي ومبررات وأكاذيب واهية ومغلوطة اصبح الجميع يعلمها ويعلم اهدافها ما هو الا استهداف لشريان الاقتصاد اليمني للنيل من قطع مصدر ارزاق ومعيشة الشعب.



فيما تطرق رئيس مجلس ادارة مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية القبطان محمد ابوبكر اسحاق الى الدور الذي قدمته وتقدمه المؤسسة من خلال مواصلتها لدعم الاقتصاد الوطني رغم مايقوم به العدوان الغاشم من محاولات لوقف هذا الشريان الذي يمد الوطن بكل احتياجاته.



ولفت اسحاق الى ان الاحتفال بالذكرى الثانية لاستهداف ميناء الحديدة من قبل تحالف العدوان انما هي رسالة بان هذه المنشأة الوطنية العملاقة ستظل الرافد الاقتصادي للوطن وسيظل جميع موظفي وعمال المؤسسة يعملون في خدمة المؤسسة والوطن لاستمراره في تقديم خدماته لكافة ابناء الشعب اليمني.



ودعا بيان صادر عن الوقفة تلاه نائب رئيس المؤسسة يحيى شرف الدين المنظمات الدولية للوقوف بجانب الشعب اليمني إزاء ما يتعرض له من عدوان وحصار غير مبرر ضاعف من معاناة المواطنين .. مطالباً رفع الحصار المفروض على الميناء بما يمكنه من القيام بدوره الانساني في تلبية متطلبات واحتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء.



وأكد البيان أن ميناء الحديدة يعتبر ميناء تجاري يمتثل للمنظومة الدولية لأمن الموانئ وان جميع السفن المرتادة له تخضع لإجراءات رقابية صارمة من الأمم المتحدة ويعمل وفقا لشروط ومعايير المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة.



حضر الوقفة التي تخللها قصائد شعرية للشاعر معاذ الجنيد، وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبدالجبار احمد محمد وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة.

سبأ