محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس اللجنة الثورية العليا يزور أسرة الشهيد العقيد خالد الحلحلي عمران - سبأ :





زار رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي واللواء عبدالله يحيى الحاكم اليوم أسرة الشهيد العقيد خالد أحمد الحلحلي بمديرية خمر محافظة عمران والذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في الدفاع عن الوطن.



وأشاد رئيس اللجنة الثورية العليا بثبات وصمود الشهيد في مواجهة العدوان في ميادين العزة والكرامة دفاعا عن الوطن وسيادته .. معتبرا ذلك وسام فخر وإعزاز على جبين المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية ومحل تقدير كافة أبناء الشعب اليمني.



وأشار إلى أن الزيارة لأسرة الشهيد البطل، يعد أقل واجب يمكن تقديمه لهم .



فيما عبر أهالي الشهيد وأبناء المنطقة عن إمتنانهم لهذه الزيارة .. مؤكدين أن جراحهم وآلامهم لن تزيدهم إلا إصرارا وعزيمة على مواجهة المعتدين ومرتزقتهم واستعدادهم رفد الجبهات دفاعا عن الوطن.

سبـأ [16/أغسطس/2017]سبـأ