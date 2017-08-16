محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ورشة تدريبية للجان توزيع المساعدات بمشروع التغذية المدرسية بصنعاء



نظم مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية اليوم بصنعاء ورشة تدريبية للجان توزيع المساعدات الغذائية بالمحافظات المستهدفة.





وفي الإفتتاح أوضح مستشار المشروع يحيى الهادي أن هدف الورشة تدريب أعضاء اللجان حول آلية توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي للأسر الفقيرة والمتضررة من العدوان في محافظات البيضاء، حجة، الحديدة، عمران " .



وتطرق إلى أهمية الورشة التي تستهدف 75 متدربا ومتدربة من برنامج الأغذية العالمي ومشروع التغذية المدرسية وإكسابهم معارف ومهارات لتنفيذ عملية التوزيع بشفافية لضمان وصول المساعدات للأسر المستهدفة .. مثمناً جهود برنامج الأغذية العالمي في هذا الجانب.



من جانبه دعا مدير إدارة الرقابة والتقييم سعيد السفياني المشاركين إلى الإستفادة من مفردات الورشة وتطبيقها على الواقع العملي بما يضمن إيصال المساعدات للأسر المستهدفة.



عقب ذلك استعرض المدربان محمد الكوري ومحسن عثمان الدليل التدريبي ومراحل وخطوات عملية توزيع المساعدات الغذائية.

سبـأ [16/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :نظم مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية اليوم بصنعاء ورشة تدريبية للجان توزيع المساعدات الغذائية بالمحافظات المستهدفة.سبـأ