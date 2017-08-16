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نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يُعزي في وفاة المناضل عبدالعزيز البرطي
[16/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :



بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل اللواء الركن عبدالعزيز لطف البرطي، وزير الداخلية ورئيس هيئة الأركان العامة الأسبق، الذي إنتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالنضال والتضحية من أجل الوطن والثورة والجمهورية والوحدة والدفاع عن سيادته.

وأشاد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى في البرقية بأدوار الفقيد وإسهاماته في الدفاع ببسالة عن الثورة ونظامها الجمهوري وخوض النضال الوطني لتحقيق كامل الأهداف الوطنية التي توجت بإعادة تحقيق وحدة الوطن وقيام الجمهورية اليمنية في الـ22 من مايو المجيد عام 1990م وما تلاها من محطات وطنية فارقة حققت لشعبنا عزته وكرامته واستقلاله.

ونوه بالدور البارز للمناضل البرطي في مسيرة بناء الدولة المدنية الحديثة، وترسيخ مداميكها والإرتقاء بمستوى الشعب إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً وتنموياً من خلال المسئوليات القيادية التي أُسندت إليه.

وعبر الدكتور لبوزة في البرقية التي بعث بها لنجل الفقيد عزيز عبدالعزيز لطف البرطي، وإخوانه وكافة آل البرطي عن خالص العزاء والمواساة .. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبـأ
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