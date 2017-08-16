ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 16 - أغسطس - 2017 الساعة 04:54:01م
أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات كبيرة
حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصارات وتقدما ميدانيا في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.
الاحتلال يهدم بيت أسير في كوبر ويصيب 26 مواطنا من بينهم مصور تلفزيون فلسطين و مستوطنون ينصبون بيوتا متنقلة في بيت لحم
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء منزل الأسير عمر العبد منفذ عملية حلميش، في قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله، وأصيب مصور تلفزيون فلسطين محمد راضي بعيار معدني في الوجه من مسافة قصيرة خلال تغطيته الإعلامية.
أسعار النفط ترتفع بفضل انخفاض المخزونات الأمريكية لكن التخمة العالمية تؤثر سلبا على السوق
صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء بدعم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية على الرغم من أن فائض الإمدادات بوجه عام ما زال يكبح الأسواق.
رونالدو وميسي وبوفون ضمن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الليلة الماضية عن القائمة المختصرة للاعبين لجائزة أفضل لاعب أوروبا هذا العام والتي ضمت البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون.
آخر الأخبار:
ورشة تدريبية للجان توزيع المساعدات بمشروع التغذية المدرسية بصنعاء
عضو بالكونغرس الاميركي يدعو إلى عزل ترامب من رئاسة الولايات المتحدة
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يُعزي في وفاة المناضل عبدالعزيز البرطي
مجلس النواب يدين الحادث الإرهابي في قعطبة ويدعو الحكومة للحضور السبت القادم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مجلس النواب يدين الحادث الإرهابي في قعطبة ويدعو الحكومة للحضور السبت القادم
[16/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :



واصل مجلس النواب اليوم عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي.

وفي هذه الجلسة أدان مجلس النواب بشدة حادثة التفجير الإرهابي الإجرامي التي شهدتها مديرية قعطبة بمحافظة الضالع ظهر الإثنين الماضي وخلفت 11 قتيلاً وأربعة جرحى.

وعبر مجلس النواب عن استنكاره لهذه الجريمة الجبانة التي إستهدفت سيارة لمدنيين على طريق الفاخر بمنطقة المعزوب بمدينة قعطبة بالضالع أثناء عودتهم من أعمالهم .

وحمل مجلس النواب الجهات المعنية المسئولية الكاملة عن مثل هذه التجاوزات للقانون والتساهل بحياة وأرواح الآمنين والتي ما كان لها أن تتمادى وتقدم على تنفيذ هذه الأعمال الشيطانية في حال قيام المسئولين والأجهزة الأمنية والعسكرية بواجباتهم القانونية.

كما عبر مجلس النواب عن قلقه البالغ لبروز هذه الثقافة الدخيلة على المجتمع اليمني وقيمه ومبادئه السمحة.

ورأى المجلس أن الصمت المريب للجهات المعنية عسكرية ومدنية والموقف المتخاذل من هذه الجريمة الإرهابية، شجع تلك العناصر على إستهداف السلم الإجتماعي والأهلي وزعزعة الأمن والإستقرار وخلق الفوضى والشغب بين أفراد وأوساط المجتمع اليمني.

وطالب مجلس النواب الجهات المختصة بتعقب الجناة وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وإعلان ذلك للرأي العام .. معبرا عن خالص العزاء لأسر وأصدقاء ضحايا هذا التفجير الإرهابي الإجرامي .. متمنيا للشهداء الرحمة والمغفرة وللجرحى الشفاء العاجل.

إلى ذلك ناقش مجلس النواب الأوضاع المالية والإقتصادية القائمة في البلاد .

وركزت مناقشات نواب الشعب على أهمية مكافحة الفساد بأشكاله المختلفة ومنع التهرب الضريبي والجمركي من أي جهة كانت بغية تحصيل أموال الدولة وتوريدها إلى الخزينة العامة في البنك المركزي .

وشددت مداولات أعضاء المجلس على ضرورة الإنتظام في دفع مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين والمتقاعدين وحالات الضمان الإجتماعي.

كما ركزت ملاحظات أعضاء المجلس على ضرورة إيفاء الحكومة بإلتزاماتها بتنفيذ ما تضمنه برنامجها العام الذي نالت بموجبه الثقة وتوصيات المجلس بشأنه وما إلتزمت به من توصيات المجلس حول خطة الإيرادات وحتمية النفقات للربع الثاني من العام 2017م، وكذا أهمية تنفيذ النقاط المتفق عليها التي تضمنها محضر إجتماع اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة.

وفي ضوء ذلك أقر المجلس دعوة الحكومة للحضور في جلسته التي سيعقدها السبت القادم الموافق 19/8/2017م لمناقشة القضايا المالية وفي مقدمتها موضوع مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين، وكذا مناقشة أوضاع السجون والسجناء.

وحث مجلس النواب أعضائه على أهمية الإلتزام والإنضباط لحضور الجلسات للوقوف أمام القضايا التي يقف أمامها تجسيداً للائحة الداخلية للمجلس.

وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى .

سبـأ
  المزيد من (محلي)
ورشة تدريبية للجان توزيع المساعدات بمشروع التغذية المدرسية بصنعاء
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يُعزي في وفاة المناضل عبدالعزيز البرطي
رئيس مصلحة الأحوال المدنية يتفقد سير العمل بمكتب بني مطر
مقتل تسعة من رجال الشرطة العراقية في تفجير انتحاري شمال بغداد
ورشة عمل بصنعاء لمناقشة آليات تنظيم مهنة التدريب
الدكتور لبوزة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الاندونيسي بالعيد الوطني
مصرع عدد من مرتزقة العدوان بهجوم على مواقعهم بالجوف
أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات كبيرة
الأرصاد : تراجع ملحوظ لحالة عدم استقرار الأجواء خلال الساعات القادمة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف محافظات مأرب وصعدة وتعز خلال الساعات الماضية
[16/أغسطس/2017]
غارتان على مديرية منبه وقصف صاروخي على رازح بصعدة
[15/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية موزع بتعز
[15/أغسطس/2017]
قبائل سنحان تؤكد أهمية وحدة الصف ورفد الجبهات
[15/أغسطس/2017]
استهداف تجمعات للمرتزقة وطيران العدوان يواصل قصف ميدي وحرض
[15/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by