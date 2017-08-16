محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس النواب يدين الحادث الإرهابي في قعطبة ويدعو الحكومة للحضور السبت القادم صنعاء - سبأ :





واصل مجلس النواب اليوم عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي.



وفي هذه الجلسة أدان مجلس النواب بشدة حادثة التفجير الإرهابي الإجرامي التي شهدتها مديرية قعطبة بمحافظة الضالع ظهر الإثنين الماضي وخلفت 11 قتيلاً وأربعة جرحى.



وعبر مجلس النواب عن استنكاره لهذه الجريمة الجبانة التي إستهدفت سيارة لمدنيين على طريق الفاخر بمنطقة المعزوب بمدينة قعطبة بالضالع أثناء عودتهم من أعمالهم .



وحمل مجلس النواب الجهات المعنية المسئولية الكاملة عن مثل هذه التجاوزات للقانون والتساهل بحياة وأرواح الآمنين والتي ما كان لها أن تتمادى وتقدم على تنفيذ هذه الأعمال الشيطانية في حال قيام المسئولين والأجهزة الأمنية والعسكرية بواجباتهم القانونية.



كما عبر مجلس النواب عن قلقه البالغ لبروز هذه الثقافة الدخيلة على المجتمع اليمني وقيمه ومبادئه السمحة.



ورأى المجلس أن الصمت المريب للجهات المعنية عسكرية ومدنية والموقف المتخاذل من هذه الجريمة الإرهابية، شجع تلك العناصر على إستهداف السلم الإجتماعي والأهلي وزعزعة الأمن والإستقرار وخلق الفوضى والشغب بين أفراد وأوساط المجتمع اليمني.



وطالب مجلس النواب الجهات المختصة بتعقب الجناة وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وإعلان ذلك للرأي العام .. معبرا عن خالص العزاء لأسر وأصدقاء ضحايا هذا التفجير الإرهابي الإجرامي .. متمنيا للشهداء الرحمة والمغفرة وللجرحى الشفاء العاجل.



إلى ذلك ناقش مجلس النواب الأوضاع المالية والإقتصادية القائمة في البلاد .



وركزت مناقشات نواب الشعب على أهمية مكافحة الفساد بأشكاله المختلفة ومنع التهرب الضريبي والجمركي من أي جهة كانت بغية تحصيل أموال الدولة وتوريدها إلى الخزينة العامة في البنك المركزي .



وشددت مداولات أعضاء المجلس على ضرورة الإنتظام في دفع مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين والمتقاعدين وحالات الضمان الإجتماعي.



كما ركزت ملاحظات أعضاء المجلس على ضرورة إيفاء الحكومة بإلتزاماتها بتنفيذ ما تضمنه برنامجها العام الذي نالت بموجبه الثقة وتوصيات المجلس بشأنه وما إلتزمت به من توصيات المجلس حول خطة الإيرادات وحتمية النفقات للربع الثاني من العام 2017م، وكذا أهمية تنفيذ النقاط المتفق عليها التي تضمنها محضر إجتماع اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة.



وفي ضوء ذلك أقر المجلس دعوة الحكومة للحضور في جلسته التي سيعقدها السبت القادم الموافق 19/8/2017م لمناقشة القضايا المالية وفي مقدمتها موضوع مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين، وكذا مناقشة أوضاع السجون والسجناء.



وحث مجلس النواب أعضائه على أهمية الإلتزام والإنضباط لحضور الجلسات للوقوف أمام القضايا التي يقف أمامها تجسيداً للائحة الداخلية للمجلس.



وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى .

سبـأ [16/أغسطس/2017]سبـأ