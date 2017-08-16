عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نمو إقتصادات منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الاول من 2017م بروكسل – سبأ :













اظهرت احصاءات لمكتب الاحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الأربعاء نمو اقتصادات 19 دولة تتعامل باليورو بوتيرة تتجاوز التقديرات السابقة على أساس سنوي.



وبينت الاحصاءات ان الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نما بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول متفقاً مع التقديرات السابقة.



وعدل المكتب الرقم السنوي إلى 2.2 في المائة مقابل 2.1 في المئة في التقديرات السابقة.



وسجلت هولندا ولاتفيا أعلى معدلات نمو اقتصادي كما نما الاقتصاد الإسباني بوتيرة أعلى من المتوسط.

سبـأ [16/أغسطس/2017]سبـأ