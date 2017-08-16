رئيس مصلحة الأحوال المدنية يتفقد سير العمل بمكتب بني مطر [16/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

تفقد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد علي الزلب اليوم سير العمل بمكتب الأحوال المدنية والسجل المدني بمديرية بني مطر محافظة صنعاء.



واطلع اللواء الزلب ومعه مدير فرع الاحوال المدنية بالمحافظة العقيد ناجي روضان على سير العمل من واقع السجلات وآلية الأرشفة ،حيث استمعا من مدير المكتب العقيد محمد الاكوع الى شرح عن مستوى الآداء والصعوبات التي تواجه سير العمل.



ووجه رئيس المصلحة بتوفير احتياجات المكتب وسرعة وضع حل نهائي للشبكة.. مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القان

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