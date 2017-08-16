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آخر تحديث: الأربعاء، 16 - أغسطس - 2017 الساعة 04:54:01م
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حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصارات وتقدما ميدانيا في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.
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أسعار النفط ترتفع بفضل انخفاض المخزونات الأمريكية لكن التخمة العالمية تؤثر سلبا على السوق
صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء بدعم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية على الرغم من أن فائض الإمدادات بوجه عام ما زال يكبح الأسواق.
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  عربي ودولي
الولايات المتحدة تنشر صواريخ باتريوت في كوريا الجنوبية
[16/أغسطس/2017] سيؤل - سبأ:
نشرت الولايات المتحدة عددا كبيرا من صواريخ باتريوت في كوريا الجنوبية وذلك في تحرك استفزازي جديد يهدد بتصعيد الوضع أكثر في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن الجيش الأمريكي قوله أن “لواء الدفاع الجوي 35 التابع للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية استكمل عملية تحديث صواريخ باتريوت وتنمية مهارات مشغليها وتدريبهم خلال الأشهر الثمانية الماضية”.

ويتكون اللواء من كتيبتين ويشغل 12 بطارية مثل “باك 2” و “باك 3” في قواعد عدة بما فيها “أوسان وسو” و”غون سان”.

وكانت الولايات المتحدة جددت خلال الأيام القليلة الماضية على لسان رئيسها دونالد ترامب لهجتها التصعيدية حيال كوريا الديمقراطية إثر الأزمة الناشبة بين الجانبين على خلفية البرنامج الصاروخي لبيونغ يانغ والذي تتخذه واشنطن ذريعة لتأجيج الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.

 فيما ردت بيونغ يانغ بأنها ستقصف محيط جزيرة غوام و”ستلقن الولايات المتحدة درسا قاسيا” إذا ما اتخذت الأخيرة إجراء عسكريا ضدها.
سسبأ
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